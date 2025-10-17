◆東海地区大学選手権第１日▽２回戦静岡産業大４―１三重大（１７日・草薙球場）今秋ドラフト候補である静岡産業大の渡辺笑生（わらう）一塁手（４年）が、東海地区大学選手権２回戦・三重大戦の４回に頭部へ死球を受けて交代となった。救急車で病院に搬送され、診断は頭部打撲。萩原輝久監督によると、大事を取って今大会の出場は見送る見通しだという。２３日に行われるドラフト会議前の最後の公式戦とあって、アピール