9人組グループ・Snow Manの向井康二が、20日発売の『AERA』10月27日号（朝日新聞出版）の表紙に登場する。今年、日本で2本の連続ドラマ出演に加え、日本人として初めてタイのドラマに主演。さらに、10月31日公開の映画『(LOVE SONG)』で主演を務めるなど、国境を超えて俳優としての幅を広げる向井を、同誌の表紙フォトグラファー・蜷川実花氏がタイをイメージして撮り下ろした。【写真】爽やか！儚げな微笑みを見せる向井康二