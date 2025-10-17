グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店「シュガーバターの木」では、2025年10月15日から限定商品「ショコラバターの木」を販売しています。ホワイトショコラを大胆にたっぷりと毎シーズンごとに季節限定の味わいを販売している「シュガーバターの木」が、ブランド誕生15周年を記念し、根強いファンが多いという「ショコラバターの木」を4年ぶりに復刻しました。芳醇な発酵バターを感じられる特製のシリアル生地