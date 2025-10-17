JR各社は17日、冬（12月〜来年2月）の臨時列車の運転計画を発表した。東海道新幹線は定期列車と合わせて1日平均382本を運行し、年末年始（12月26日〜来年1月4日）は442本まで増やす。「のぞみ」は、利用が集中する日と時間帯には最大で1時間に12本を走らせ、年末年始は全席指定とする。JR東日本の各新幹線は期間中、東北、秋田、山形が計1057本、上越が908本、北陸が974本の臨時列車を運行する。在来線も好調な利用を背景に