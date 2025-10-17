フォーラム会場で映し出された京都アニメーション放火殺人事件で犠牲になった渡辺美希子さんの作品＝17日午後、東京都千代田区犯罪被害者らへの支援について議論する「全国犯罪被害者支援フォーラム2025」が17日、東京都千代田区で開かれた。19年の京都アニメーション放火殺人事件で犠牲になった渡辺美希子さん＝当時（35）＝の母達子さん（75）と兄勇さん（46）が美希子さんの作品を背景に講演し、「加害者も被害者も生み出さ