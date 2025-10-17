2025年10月11日、12日に日本コカ･コーラ主催の「Coca-Cola X Fes 2025(コカ･コーラ クロス フェス ニセンニジュウゴ)」がさいたまスーパーアリーナにて開催され、XG、Creepy Nuts、&TEAMら豪華アーティストが集結した。【写真】MCでも会場を盛り上げたXG。「今日は『コカ・コーラ』をたくさん飲んで、汗をかいて盛り上がりましょう！」XG、Creepy Nuts、&TEAMら豪華アーティスト集結！イベントには、XG、Creepy Nuts、&