モデルのジョナサン・シガー（41）が17日、インスタグラムを更新。結婚を報告した。ジョナサンは「ご報告です。5時に夢中！で発表させて頂いた通り、このたび、独身を卒業し、結婚しました」と結婚を報告した。続けて「いつも支えてくれる皆さんに心から感謝しています。これまで以上に『笑い』と『愛』に満ちた人生を歩んでいけるよう、日々努力してまいります公私ともに新たなスタートとなりますが、引き続き温かく見守っていた