韓国では最近、女優や元K-POPアイドルの歌手たちがタトゥーを消す動きを見せている。理由は「きれいな体で過ごしたい」という思いから、「今思えばバカみたい」との後悔まで様々だが、高額な費用と強い痛みに耐えながら除去しているようだ。【関連】「世界で最も美しい顔1位」女優も!? 実はタトゥーが入っている女優3選タトゥーがトレードマークのようになっていた歌手ヒョナは、5月14日に公開されたYouTubeチャンネル「イ・ヨンジ