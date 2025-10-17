特定技能人材の育成に特化した日本語学校が岡山県矢掛町に開校し、1期生の入学式が開かれました。 【写真を見る】10月開校「やかげビジネスカレッジ日本語学校」で1期生の入学式特定技能人材の育成に特化【岡山】 今月（10月）、開校した「やかげビジネスカレッジ日本語学校」です。入学式には、バングラデシュとミャンマーからの留学生28人が出席しました。 岡山市で専門学校を運営する貝畑学園が矢掛商業高校の跡地に