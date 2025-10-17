日銀が１７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４９円６９～７２銭と前営業日比１円５４銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７５円３４～３８銭と同８６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１７１２～１３ドルと同０．００６１ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS