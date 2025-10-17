レッド 銀一株式会社は、RODE Microphonesのスマートフォン向けワイヤレスマイク「ワイヤレスマイクロ USB-C」に新色を追加し、10月24日（金）に発売する。 スマートフォン向けの小型受信機1台と送信機2台、チャージングケース（充電ケース）1個などがセットになったワイヤレスマイクシステム。 既存のブラック、ホワイトに加えて、レッド、オレンジ、ブルーが追加された。画面に