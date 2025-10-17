LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）がInstagramを更新。黒髪ショートボブの新ビジュアルを披露し、さまざまなヘアアレンジを見せている。 【写真】LE SSERAFIMサクラ、変化ある黒髪ショートボブのアレンジ（3本）／ショートボブの前は、胸下あたりまでのロングヘアで魅了 ■サクラの新たな一面を感じられるビハインドショット サクラは、10月24日にリリースされるLE SSERAFIMの1stシングル