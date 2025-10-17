J１で優勝争いを繰り広げる京都サンガF.C.に2027年から頼もしい戦力が加わる。関西学院大のDF山本楓大（３年）だ。「京都で今、求められるサイドバックの要素を持っている」と評するのは獲得にあたった中山博貴スカウトで、売りは右サイドで何度も上下動を繰り返すアップダウンの多さ。加えて、「一度抜かれるだけでも悔しい」という負けん気の強さを活かした対人守備や、左右両足でボールを扱える点だ。サガン鳥栖U-18時代も