この記事をまとめると ■フェラーリは自社の古き良きネーミングや称号を使うのを好む傾向がある ■具体的な車種をピックアップしてネーミングの意味と由来を解説する ■ネーミングを復活させるにしても残されたビッグネームはもう多くはない 往年のネーミングにこだわってきたフェラーリの歴史 フェラーリから先日、「SF90ストラダーレ」の後継車となる「849テスタロッサ」が発表された。その詳細は、すでに先日もリポートしたと