2025年10月15日、映画「小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜」が中国公開されることが分かり、中国のSNS・微博（ウェイボー）で反響を呼んでいる。「小林さんちのメイドラゴン」は、クール教信者氏の漫画が原作。物語は、主人公のOL・小林さんが酔った勢いで異世界のドラゴン・トールを助けるところから始まる。理由があって故郷に戻れないトールが、恩返しのために人間に姿を変えた住み込みのメイドとなると、さまざまなド