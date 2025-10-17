メディネット [東証Ｇ] が10月17日大引け後(17:40)に業績修正を発表。25年9月期の最終損益(非連結)を従来予想の14.8億円の赤字→13.6億円の赤字(前の期は12.7億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の最終損益も従来予想の7.8億円の赤字→6.5億円の赤字(前年同期は6.4億円の赤字)に上方修正し、赤字幅が縮小する計算に