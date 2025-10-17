17日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝149円79銭前後と、午後5時時点に比べ9銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝175円21銭前後と12銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース