第2日、通算3アンダーで首位の金子駆大＝日光CC日本オープン選手権第2日（17日・栃木県日光CC＝7238ヤード、パー70）第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、金子駆大と原敏之がともに第2ラウンドを66で回り、通算3アンダーの137で首位に並んだ。河本力と金成☆（王ヘンに玄）（韓国）が1打差の3位につけ、さらに1打差で清水大成らが続いた。前回覇者の今平周吾は15位。6オーバーまでの67人が決勝ラウンドに進み、生源寺龍