一力遼四冠囲碁の第73期王座戦5番勝負の第1局は17日、神奈川県秦野市で打たれ、挑戦者の一力遼四冠（28）＝棋聖・名人・天元・本因坊＝が160手で井山裕太王座（36）＝碁聖との二冠＝に白番中押し勝ちし、先勝した。一力四冠は王座初獲得を狙い、井山王座は5連覇、通算11度目の王座位が懸かる。第2局は24日に愛知県蒲郡市で行われる。