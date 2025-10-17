自民党大阪府連幹部は１７日、党本部で鈴木幹事長と面会し、日本維新の会との連立政権が発足する場合に不利な選挙区調整が行われないよう配慮を求めた。昨年の衆院選では、自民は大阪府内で擁立した１５の小選挙区でいずれも維新に敗れた。府連会長代行の松川るい参院議員は面会後、記者団に「自民が府民の声を代弁できる状況を作っていく必要がある」と述べた。