米国から防衛装備品を調達する「対外有償軍事援助（FMS）」で陸海空3自衛隊が取得した整備器材や交換部品のうち、重要物品（取得価格300万円以上）に当たる54品目の計約12億7千万円分が法令で定められた「物品報告書」に計上されていなかったことが17日、会計検査院の調べで分かった。検査院は20〜23年度に受領した重要物品の報告書への記載状況を調べた。未計上だったのは、空自が無人偵察機グローバルホークの整備器材や交