【モデルプレス＝2025/10/17】歌舞伎町「華灯」で活躍するキャバ嬢・真白ゆき。有名店のパティシエからキャバ嬢へと異色のキャリアを歩みながら、今は自分の店を持つ夢を追っている。仲間と過ごす日常、断捨離の考え方に影響を受けた人間関係の築き方、そして“プレゼントを届けたい”という根本の想いに迫った。【インタビュー全2回の1回目】【写真】元パティシエのキャバ嬢・真白ゆきが描く夢◆パティシエからキャバ嬢へ転身―