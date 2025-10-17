大雨をもたらす線状降水帯が発生する可能性を、半日程度前から呼びかける予測情報について、気象庁は今年、全国で86回発表し、そのうち実際に線状降水帯が発生したのは12回でした。 的中率は約14%で、運用開始前に想定した25%程度より低くなっています。 一方で、線状降水帯が発生した17回のうち、12回は予測情報が発表され、捕捉率は約71%でした。 これは、想定の50%程度を上回り、去年と比べると見逃しは少なくなりました。