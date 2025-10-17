第14回「街の頻尿仲間からのアドバイス」 ライブハウスにほとんど縁のない人生を生きてきてしまった。理由は一つ。極度の頻尿だからだ。オールスタンディングのライブハウスは、頻尿界の人間からすると、非人道的な場所だ。 二十代の後半、なにを思ったか、一回は経験しておこうと、横浜にあったライブハウスに行ったことがあった。押すな押すなの「人間の渦」のようなフロアのほぼ真ん中で、僕はライブが始まる