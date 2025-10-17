歌手のブリトニー・スピアーズが、元夫ケヴィン・フェダーラインによる「繰り返される心理的な揺さぶり」に強く反発した。ケヴィンは回顧録『ＹｏｕＴｈｏｕｇｈｔＹｏｕＫｎｅｗ』の中で、ブリトニーが息子たちの寝室でナイフを持って立っていたと主張するなど、衝撃的な内容を記しているが、ブリトニーはこれらを「作り話」として否定した。 【写真】元夫のケヴィン・フェダーライ