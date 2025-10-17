神奈川県相模原市の市立小学校の女子トイレで3人の女子児童を盗撮したなどとして、元教員の20代男性が性的姿態等撮影などの罪に問われた裁判。横浜地裁相模原支部（和久登貴子裁判官）で10月17日、被告人質問があった。すでに教職員免許を失った男性は罪を認めたうえで、教員として「復職するつもりはない」と述べた。「小学校の児童や保護者の皆さまの信頼を大きく損ねてしまい、心に深い傷を負わせた。相模原市だけでなく、小学