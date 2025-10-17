認定証の授与式香川県庁 香川県で環境に配慮した農業に取り組む個人や団体に17日、知事が「みどり認定」の認定証を手渡しました。 香川県が2023年度から年に2回認定しているもので、5回目の今回は過去最多となる27の個人・団体が認定証を受け取りました。 「みどり認定」を受けるには、化学肥料や農薬の使用を控えたり温室効果ガスの排出を抑えたりする取り組みの5年間の計画を提出する必要があります。 認定さ