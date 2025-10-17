日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）は１７日、会見し、強化体制の一部変更の変更を発表した。これまでの技術委員会の名称を強化委員会に改めた。新委員長に就任したＢリーグ長崎の社長兼ＧＭの伊藤拓摩氏が今後の日本代表への思いを語った。伊藤氏は「世界を標準化する」をテーマに掲げる。男子、女子、３人制（３×３）での２８年ロサンゼルス五輪出場をターゲットとし、「全てのカテゴリーで最強なチームを作っていきたい」