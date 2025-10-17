◆第７８回秋季東北地区高校野球大会▽決勝花巻東３―２八戸学院光星（１７日・花巻）巨人・古城茂幸内野守備走塁コーチ（４９）の次男、大翔（だいと）内野手（２年）が、４回無死からの中前安打。内角直球に食らいついてしぶとく中前に落とし、その後の逆転劇につなげて「とにかく塁に出ようと、状況に応じた打撃ができた」と胸を張った。４番に座り、打線の中心としての期待がかかるなか、今秋からは主将も任された。これ