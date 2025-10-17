野球日本代表・侍ジャパンは17日、公式サイトで、10月に中国・杭州で開催される「第4回 BFA 女子野球アジアカップ」のオープニングラウンドの組み合わせを発表。日本は“初陣”でスリランカと対戦する。【写真】『カーネクスト アジアプロ野球チャンピオンシップ 2023』代表選手を発表する井端監督大会開幕日となる26日にスリランカと対戦する日本代表は、フィリピン、韓国と連日対戦。1日あけて30日にオープニングラウンド最