◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）前日サスペンデッドになった第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われ、ツアー未勝利の３４歳、原敏之（さとし、ＹＡＧＯＫＯＲＯ）と同１勝の金子駆大（ＮＴＰホールディングス）がこの日のベストスコア６６をマークし、通算３アンダーの首位に並んだ。６７の河本力（大和証券）、７０の金成玹（韓