俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜後8：00NHK総合ほか）の新たな豪華キャスト3人が解禁された。【別カット】爆笑問題・太田光も登場！ 扮装カットが公開された中山秀征が演じる加藤千陰は、書家であり和学者。蔦重とていは彼のもとを訪れる。太田光（爆笑問題）が演じる大当開運は、蔦重が耕書堂に呼んできた評判の人相見。中村莟玉が演じる万次郎は、鱗形屋の次男。