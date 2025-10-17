１４日、裸眼３Ｄデジタルパンダを撮影する市民。（成都＝新華社記者／劉坤）【新華社成都10月17日】中国四川省成都市の成都ハイテク産業開発区（成都高新区）の交子大道に設置された裸眼3Dディスプレーにこのほど、リニューアルされたデジタルパンダが登場した。パンダは建物の壁を軽やかに登り、時々首を傾けて人々を見回し、のんびり座る姿を見せ、多くの市民や観光客を引き付けている。運営側によると、このパンダは2024年