中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月17日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は16日の記者会見で、グリア米通商代表部（USTR）代表がこのほど、中国によるレアアース（希土類）などの輸出管理強化は半導体や人工知能（AI）、スマートフォンなど、世界中の多くの産業に広範な影響を及ぼすと述べたことについてコメントを求められ、「自国の輸出管理体制を整備するための正当な措置」と強調、米国は国