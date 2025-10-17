中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月17日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は16日の記者会見で、米国が中国のレアアース（希土類）などの輸出規制を受け発表した新たな100％の対中追加関税の回避は中国側にかかっているとし、規制を巡る衝突を回避することは可能という認識を示したことについてコメントを求められ、中国は米国と対等な協議を通じてそれぞれの懸念を適切に解決することを望むと表