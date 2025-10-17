イルミネーションの季節がやってきました。早くも11日から今シーズンの展示がスタートした御殿場高原・時之栖のイルミネーション「ひかりのすみか」。『日本夜景遺産』にも認定されていて、毎年進化を続ける時之栖のイルミネーション、その魅力を調査します。御殿場高原・時之栖は、宿泊施設や温泉、様々なレストランにショップなども揃う複合レジャー施設で、イルミネーションが始まる