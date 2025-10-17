伝統と匠の技が感じられる「ひな人形」の展示会が今、高知市で開かれています。高知市の高知大丸本館4階では10月16日から「節句人形 職人展」が開かれています。この展示販売会は高知市の「人形のキャッツアイ」が企画したもので、匠の技を感じる京人形など約40点が並んでいます。人形のキャッツアイによりますと、ひな人形は例年11月から販売数が増えますが、首都圏を中心に年々早まる傾向にあるため今回は10月中旬に展示販売会を