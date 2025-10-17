【新華社北京10月17日】中国商務部の何咏前（か・えいぜん）報道官は16日の記者会見で、一部の欧州企業が中国商務部によるレアアース（希土類）輸出申請の承認を待っている間、生産停止を余儀なくされることを懸念しているとして、企業への圧力を軽減する措置を検討しているかとの質問に次のように答えた。新たなレアアース輸出管理規制は、中国政府が法令に基づき自国の輸出管理体制を整備するための正当な措置で、特定の国や