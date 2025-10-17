けさ、埼玉県の関越自動車道下りで乗用車とトラックが衝突する事故がありました。この事故で6人が救急搬送され、1人が死亡しました。【写真を見る】【速報】関越道で乗用車とトラックが衝突6人救急搬送その後1人死亡きょう午前6時半ごろ、埼玉県の関越自動車道下りの上里サービスエリアと本庄児玉インターチェンジの間で「事故があった」と目撃者から110番通報がありました。警察などによりますと、男性5人が乗った乗用車が何か