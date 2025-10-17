英会話教室などを運営する「NOVAランゲージカンパニー」が通常より安く入会できると誤認させる不当な表示をしていたとして、消費者庁が再発防止策などを求める措置命令を出しました。消費者庁によりますと、「NOVAランゲージカンパニー」は去年9月から今年4月の間、運営する英会話教室「NOVA」の一部のコースの入会金について自社のウェブサイト上で、2万2000円のところを半額や0円にするなどの表示をしていました。しかし、消費者