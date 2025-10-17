兵庫県の斎藤元彦知事斎藤元彦兵庫県知事の疑惑告発者の私的情報漏えい問題を巡り、県議会に提出された斎藤氏の給与減額条例改正案について、議会総務常任委員会は17日、採決を見送った6月議会に続き、開会中の9月定例会でも採決しないことを賛成多数で決めた。今月22日の本会議に諮り継続審議とする。この問題の第三者委員会は5月公表の報告書で、元総務部長が県議3人に情報漏えいしたと認定。斎藤氏らが指示した可能性が高い