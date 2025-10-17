お父ちゃん、やりました！「大和証券Mリーグ2025-26」、10月16日の第2試合で、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）が、オーラス南4局に跳満をツモる劇的な逆転勝利を収めた。第1試合ではチームメイトの佐々木寿人（連盟）も勝利し、デイリーダブルを達成。12日に亡くなった元チームメイトの前原雄大さん（享年68）に、勝利とともにポーズを捧げると、ファンから「涙が止まらねえ」「泣いた」とコメントが殺到した。【映像】