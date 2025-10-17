ＤｅＮＡオフィシャルパフォーマンスチーム「ｄｉａｎａ」の元メンバー、河田梨帆が１６日、自身のＸを更新。同日に甲子園球場で行われた阪神−ＤｅＮＡを現地観戦した様子を投稿した。河田は１年ぶりの甲子園だと明かし、「中断中」と雨がっぱを着用した自撮り写真を撮影。試合後は「サヨナラ負けぼっち観戦だったけど、得点したときは周りのベイファンの方とハイタッチして楽しかった」と振り返った。残りの試合はテレビ