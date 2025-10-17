男鹿水族館GAOでメスのホッキョクグマ・モモの出産に備えた準備が進められています。3月にオスの豪太との繁殖行動が見られたモモ。妊娠していた場合、来月から来年1月にかけて出産する見通しで、赤ちゃんを産むための部屋、産室も用意されました。男鹿水族館GAOで飼育されているメスのホッキョクグマ、モモ。かわいい顔立ちとしぐさでファンはもちろん、スタッフからも人気を集めるGAOのアイドルです。子ども「出てきた」母親「あ