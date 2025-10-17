◆男子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本オープン第２日（１７日、栃木・日光ＣＣ＝７２３８ヤード、パー７０）前日サスペンデッドになった第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われ、２４位で出た石川遼（カシオ）は４バーディー、２ボギーの６８と伸ばしてイーブンパーとし、トップと３打差の８位に浮上した。「ドライバーと３番ウッドを使ってティーショットをしたなかで、フェアウェーをしっかりキープできたので