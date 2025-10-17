【全国天気】ポイント・日本海側から次第に雨・雨や風の強まる所も・北陸中心に大雨に注意・気温は高め・九州など真夏日も18日（土）は、低気圧や前線が日本海を進み、この影響で、天気は下り坂に向かうでしょう。午前中は晴れる所も多いですが、午後は日本海側から次第に雨の所が多くなりそうです。南から暖かく湿った空気が流れ込むため、雨雲が発達し、雨脚の強まる所もあるでしょう。雷を伴って、非常に激しく降る所があるかも