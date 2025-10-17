１７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて１円５４銭円高・ドル安の１ドル＝１４９円６９〜７２銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、８６銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７５円３４〜３８銭で大方の取引を終えた。