政治評論家の田崎史郎氏が１７日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」で、日本維新の会が自民党との連立条件に議員定数の削減を絶対としたことに「ある程度の数なら飲む可能性がある」と推測した。この日は国民民主党の玉木雄一郎代表がリモート出演。田崎氏もリモートで出演した。前日には自民党と急接近と言われた維新・吉村代表が、自民党との連立条件として議員定数の削減が絶対と発言し、政界を激震させている。吉村