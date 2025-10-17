韓国のガールズグループ・ＮｅｗＪｅａｎｓの“生みの親”として知られるアドア（ＡＤＯＲ）前代表のミン・ヒジン氏（４６）が、職場内ハラスメント過料処分に異議を申し立てていたが敗訴したと１７日、現地メディアのスポーツ京郷などが報じた。記事によるとソウル西部地方裁判所では１６日、ミン前代表がソウル雇用労働庁を相手取り提起した過料不服訴訟に対する略式裁判が開かれ、雇用労働庁がミン前代表の行為を職場内ハラ