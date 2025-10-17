アイドルグループ「乃木坂46」のメンバーで、ヴィッセル神戸30周年アンバサダーを務める五百城茉央さん（神戸市出身）が、17日、ヴィッセルのホームゲームが行われるノエビアスタジアム神戸に来場。試合前に報道陣の取材に応じ、ヴィッセルを応援する思いなどを述べました。五百城茉央さん（写真：ラジオ関西）この日は、神戸市営地下鉄海岸線「御崎公園」駅のヴィッセル神戸装飾除幕式に参列し、テープカットという大役を担っ